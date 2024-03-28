Залужний не монетизував себе, його відставка не політична, Зеленський обережний — Подоляк

Подоляк заявив, що сьогодні в Україні немає електорального процесу, а існує лише питання війни

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відставка колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного не була пов'язана з його високим рейтингом довіри у суспільстві та політичними мотивами. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, для нього сьогодні не існує електорального процесу, а є лише війна.

"Коли війна закінчиться, то буде багато несподіваних речей, зможемо це обговорювати. Сьогодні не існує політичної конкуренції — ти або вкладаєшся у війну, або монетизуєш себе", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що Залужний точно не монетизував себе.

"Але якщо буде електоральний цикл, коли закінчиться війна, то дивитимемося. Мотивація відставки Залужного була не політична, президент дуже обережний у цьому питанні, тут немає політичної складової", – заявив радник голови ОП.

8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному він запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді. 9 лютого Зеленський присвоїв звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України на посаду посла України у Британії.

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