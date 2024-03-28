Залужный не монетизировал себя, отставка не политическая, Зеленский осторожен — Подоляк

Подоляк заявил, что сегодня в Украине нет электорального процесса, а существует только вопрос войны

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отставка бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного не была связана с его высоким рейтингом доверия в обществе и политическими мотивами. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, для него сегодня не существует электорального процесса, а есть только война.

"Когда война закончится, то будет много неожиданных вещей, сможем это обсуждать. Сегодня не существует политической конкуренции — ты или вкладываешься в войну, или монетизируешь себя", — сказал Подоляк.

Он отметил, что Залужный точно себя не монетизировал.

"Но если будет электоральный цикл, когда закончится война, то будем смотреть. Мотивация отставки Залужного была не политическая, президент очень осторожен в этом вопросе, тут нет политической составляющей", — заявил советник главы ОП.

8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному он предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту. 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на должность посла Украины в Британии.

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