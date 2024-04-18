Сырский поговорил с топ-генералом Каволи о ПВО, артиллерии и снарядах для Украины

Главком провел телефонный разговор с Кристофером Каволи о потребностях ВСУ

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили насущные потребности украинской армии.

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"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", – написал Сырский.

Топ-военные обсудили усиление военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств противовоздушной обороны, пополнение боеприпасов. Обменялись мнениями о тактической ситуации на поле боя.

"Поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня больше всего влияют на усиление обороноспособности Украины", – резюмировал главка ВСУ.

29 марта 2024 года Сырский заявил, что на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, хотя еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному.

10 апреля Каволи заявил, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый один, выпущенный украинскими силами.

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