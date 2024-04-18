Сырский поговорил с топ-генералом Каволи о ПВО, артиллерии и снарядах для Украины
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили насущные потребности украинской армии.
"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", – написал Сырский.
Топ-военные обсудили усиление военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств противовоздушной обороны, пополнение боеприпасов. Обменялись мнениями о тактической ситуации на поле боя.
"Поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня больше всего влияют на усиление обороноспособности Украины", – резюмировал главка ВСУ.
- 29 марта 2024 года Сырский заявил, что на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, хотя еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному.
- 10 апреля Каволи заявил, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый один, выпущенный украинскими силами.
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