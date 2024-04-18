Сирський поговорив з топгенералом Каволі про ППО, артилерію та снаряди для України

Головком провів телефонну розмову з Крістофером Каволі про потреби ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі. Вони обговорили нагальні потреби української армії.

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"Проінформував про розвиток подій на фронті й нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії та боєприпасах, а також важкій бронетехніці", – написав Сирський.

Топвійськові обговорили посилення військово-технічної співпраці з США й іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", – резюмував головком ЗСУ.

29 березня 2024 року Сирський заявив, що на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, хоча ще декілька днів тому перевага росіян за випущеними боєприпасами становила шість до одного.

10 квітня Каволі заявив, що зараз Росія випускає п’ять артилерійських снарядів на кожний один, випущений українськими силами.

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