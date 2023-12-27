Сырский: РФ хочет взять Синьковку и заблокировать Купянск, более 2000 россиян идут в штурм
Российские оккупационные войска пытаются создать условия для блокирования Купянска, вытеснить украинских бойцов из района Серебрянского леса под Кременной и наступают под Бахмутом. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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По его словам, на Купянском направлении после потерь Россия перегруппировывает свои подразделения, продолжает наращивать усилия путем перемещения подразделений по другим направлениям.
Оккупанты любой ценой хотят захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска, говорит Сырский.
Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений на этом направлении – более 2000.
Под Кременной захватчики пытаются вытеснить украинских военных из района Серебрянского леса и расширить Торский выступ.
По словам командующего Сухопутными войсками, враг также не отказывается от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец.
На Северском направлении пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Осуществляет подготовку штурмовых подразделений среди воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.
В районе Бахмута Россия пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Применяет штурмовые группы "добровольческого корпуса", которые переместил с южного направления. Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.
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