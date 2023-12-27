Сырский: РФ хочет взять Синьковку и заблокировать Купянск, более 2000 россиян идут в штурм
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска пытаются создать условия для блокирования Купянска, вытеснить украинских бойцов из района Серебрянского леса под Кременной и наступают под Бахмутом. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, на Купянском направлении после потерь Россия перегруппировывает свои подразделения, продолжает наращивать усилия путем перемещения подразделений по другим направлениям.
Оккупанты любой ценой хотят захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска, говорит Сырский.
Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений на этом направлении – более 2000.
Под Кременной захватчики пытаются вытеснить украинских военных из района Серебрянского леса и расширить Торский выступ.
По словам командующего Сухопутными войсками, враг также не отказывается от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец.
На Северском направлении пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Осуществляет подготовку штурмовых подразделений среди воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.
В районе Бахмута Россия пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Применяет штурмовые группы "добровольческого корпуса", которые переместил с южного направления. Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.
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