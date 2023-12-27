Сирський: Росія хоче взяти Синьківку та заблокувати Куп'янськ, понад 2000 окупантів йдуть на штурм

За його словами, на Куп'янському напрямку після зазнаних втрат Росія перегруповує свої підрозділи

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська намагаються створити умови для блокування Куп'янська, витіснити українських бійців з району Серебрянського лісу під Кремінною та наступають під Бахмутом. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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За його словами, на Куп'янському напрямку після зазнаних втрат Росія перегруповує свої підрозділи, продовжує нарощувати зусилля шляхом переміщення підрозділів з інших напрямків.

Окупанти за будь-яку ціну хочуть захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп'янська, каже Сирський.

Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів на цьому напрямку – понад 2000.

Під Кремінною загарбники намагаються витіснити українських військових з району Серебрянського лісу та розширити Торський виступ.

За словами командувача Сухопутних військ, ворог також не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець.

На Сіверському напрямку намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Здійснює підготовку штурмових підрозділів з-поміж повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ.

В районі Бахмута Росія намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Застосовує штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії.