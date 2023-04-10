Сырский: Россияне активно уничтожают Бахмут артиллерией и авиацией, но не могут захватить

Российские оккупанты активно используют артиллерию и авиацию в боях за Бахмут, они уничтожают город, но не могут его захватить. Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который посетил сегодня военнослужащих Вооруженных Сил Украины в Бахмуте.

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"Для меня большая честь быть бок о бок с нашими воинами в это время", – написал Сырский.

Он сообщил, что отработал с командирами воинских частей и группировок планы по обороне Бахмута, а также встретился с бойцами, защищающими город-крепость.

"Силы обороны истощили вагнеровцев. Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить", – написал Сырский.

Командующий Сухопутных войск подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается, украинские военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу – ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Наталія Медведєва

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