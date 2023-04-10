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Сырский: Россияне активно уничтожают Бахмут артиллерией и авиацией, но не могут захватить

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 16:34
Сырский: Россияне активно уничтожают Бахмут артиллерией и авиацией, но не могут захватить - Фото
Фото: Telegram Александра Сырского

Российские оккупанты активно используют артиллерию и авиацию в боях за Бахмут, они уничтожают город, но не могут его захватить. Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который посетил сегодня военнослужащих Вооруженных Сил Украины в Бахмуте.

"Для меня большая честь быть бок о бок с нашими воинами в это время", – написал Сырский.

Он сообщил, что отработал с командирами воинских частей и группировок планы по обороне Бахмута, а также встретился с бойцами, защищающими город-крепость.

Сырский: Россияне активно уничтожают Бахмут артиллерией и авиацией, но не могут захватить

"Силы обороны истощили вагнеровцев. Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить", – написал Сырский.

Командующий Сухопутных войск подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается, украинские военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу – ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал.

Сырский: Россияне активно уничтожают Бахмут артиллерией и авиацией, но не могут захватить

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Наталія Медведєва
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война бахмут александр сырский
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