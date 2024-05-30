Сырский: Россияне в Харьковской области перешли к тактике поражения позиций Сил обороны
На Харьковском направлении российские оккупационные войска перешли к тактике поражения позиций украинских подразделений – бьют артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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По его словам, украинские военные усилили оборону путем перебрасывания резервов на опасные направления.
"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БпЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", – пояснил Сырский.
Силы обороны работают над усовершенствованием системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.
В целом россияне продолжают наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья – Липцы и в районе Волчанска путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.
- В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 28 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью увязли" в уличных боях.
- Волошин заявил, что пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.
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