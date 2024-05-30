Сырский: Россияне в Харьковской области перешли к тактике поражения позиций Сил обороны

По словам главкома, россияне бьют по украинским военным КАБами и артиллерией

Александр Сырский (Фото: Facebook)

На Харьковском направлении российские оккупационные войска перешли к тактике поражения позиций украинских подразделений – бьют артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, украинские военные усилили оборону путем перебрасывания резервов на опасные направления.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БпЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", – пояснил Сырский.

Силы обороны работают над усовершенствованием системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.

В целом россияне продолжают наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья – Липцы и в районе Волчанска путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

28 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью увязли" в уличных боях.

Волошин заявил, что пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.

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