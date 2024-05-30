Сирський: Росіяни на Харківщині перейшли до тактики ураження позицій Сил оборони

За словами головкома, росіяни б'ють по українських військових КАБами та артилерією

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

На Харківському напрямку російські окупаційні війська перейшли до тактики ураження позицій українських підрозділів – б'ють артилерією та керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, українські військові посилили оборону шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.

"Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. У цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БпЛА-розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", – пояснив Сирський.

Сили оборони працюють над удосконаленням системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ у комплексі з системою РЕБ.

Загалом росіяни продовжують нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча – Липці та в районі Вовчанська шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях.

Волошин заявив, що, користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.

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