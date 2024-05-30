Сирський: Росіяни на Харківщині перейшли до тактики ураження позицій Сил оборони
На Харківському напрямку російські окупаційні війська перейшли до тактики ураження позицій українських підрозділів – б'ють артилерією та керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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За його словами, українські військові посилили оборону шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.
"Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. У цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БпЛА-розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", – пояснив Сирський.
Сили оборони працюють над удосконаленням системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ у комплексі з системою РЕБ.
Загалом росіяни продовжують нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча – Липці та в районі Вовчанська шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів.
- У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях.
- Волошин заявив, що, користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.
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