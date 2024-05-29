Харківська ОВА: Окупанти підтягують резерви на Липецькому та Вовчанському напрямках

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов вважає, що ворог може активізувати дії на Золочівському напрямку

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи оперативну ситуацію в регіоні.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, ворог намагається просунутися вглиб території, але успіхів не має і зазнає втрат. У Вовчанську, як зазначив Синєгубов, точаться вуличні бої.

Щодо Куп‘янського напрямку, то там противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал, наголосив очільник ОВА. Він стверджує, що активні бойові дії там точаться протягом 10 місяців.

"По Золочівському напрямку у нас певні занепокоєння є. Ворог може активізувати там свої дії. Ми слідкуємо за поведінкою противника. Готові вживати будь-яких заходів, зокрема щодо евакуації населення", – резюмував він.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях.

Волошин заявив, що, користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.

Читайте також: ЗСУ: Росіяни у Вовчанську атакують малими групами на автівках та гольфкарах і мародерять