Харьковская ОВА: Оккупанты подтягивают резервы на Липецком и Волчанском направлениях
На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя оперативную ситуацию в регионе.
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По его словам, враг пытается продвинуться вглубь территории, но успехов не имеет и несет потери. В Волчанске, как отметил Синегубов, идут уличные бои.
Относительно Купянского направления, там противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал, подчеркнул глава ОВА. Он утверждает, что активные боевые действия там идут в течение 10 месяцев.
"По Золочевскому направлению у нас определенные беспокойства есть. Враг может активизировать там свои действия. Мы следим за поведением противника. Готовы принимать любые меры, в том числе по эвакуации населения", – резюмировал он.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 28 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях.
- Волошин заявил, что пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.
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