Харьковская ОВА: Оккупанты подтягивают резервы на Липецком и Волчанском направлениях

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов считает, что враг может активизировать действия на Золочевском направлении

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя оперативную ситуацию в регионе.

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По его словам, враг пытается продвинуться вглубь территории, но успехов не имеет и несет потери. В Волчанске, как отметил Синегубов, идут уличные бои.

Относительно Купянского направления, там противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал, подчеркнул глава ОВА. Он утверждает, что активные боевые действия там идут в течение 10 месяцев.

"По Золочевскому направлению у нас определенные беспокойства есть. Враг может активизировать там свои действия. Мы следим за поведением противника. Готовы принимать любые меры, в том числе по эвакуации населения", – резюмировал он.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

28 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях.

Волошин заявил, что пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.

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