Сырский заявил: Украина не имеет права отставать от России в сфере беспилотных систем

Главком проинформировал, что провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений беспилотников

Александр Сырский (Фото: Telegram)

Дрон является одним из приоритетов для армии, ведь в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Главком проинформировал, что провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений беспилотников – Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других.

Сырский заявил, что задача украинской армии "технологически быть впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них".

По его словам, важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни украинских военных.

"Беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно, и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий", – подчеркнул он.

26 июня Зеленский во время поездки в Донецкую область провел совещание по безопасности и ситуации в регионе и поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта.

2 июля после поездки на восточные направления фронта Сырский заявил, что военное командование усилит работу в сфере беспилотников и усовершенствует систему тактической медицины.

Читайте также: Bloomberg: Китай разрабатывает аналог "шахеда" для РФ. Это может быть дрон Sunflower 200