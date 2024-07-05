Мадяр, Аххілес та інші: Сирський зібрав найуспішніших командирів підрозділів безпілотників

Головком проінформував, про один з пріоритетів для Сил оборони

Олександр Сирський і Мадяр (Фото: Telegram)

Дрони є одним із пріоритетів для армії, адже в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Головком проінформував, що провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів безпілотників – Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.

Фото: Facebook

Сирський заявив, що завдання української армії "технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них".

За його словами, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя українських військових.

"Безпілотні системи – одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня, і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій", – наголосив він.

Фото: Facebook

26 червня Зеленський під час поїздки на Донеччину провів нараду щодо безпеки та ситуації у регіоні та доручив спрямувати більше дронів на Покровський напрямок фронту.

2 липня після поїздки на східні напрямки фронту Сирський заявив, що військове командування посилить роботу у сфері безпілотників та удосконалить систему тактичної медицини.

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