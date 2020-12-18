Сытник: Подозрение заму Ермака законно – он не имеет адвокатского иммунитета

Директор НАБУ Артем Сытник настаивает на том, что подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову санкционировано законно. Об этом Сытник сказал в комментарии ZN.UA.

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И. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который входит в группу прокуроров, занимающихся делом Татарова, имел полное право подписать документ, считает глава НАБУ.

"Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы", – отметил Сытник.

По его словам, ранее Татаров занимался адвокатской практикой, но сейчас действие его свидетельства приостановлено. Сытник говорит, что адвокатский иммунитет распространяется только на действующих адвокатов.

Ранее сегодня в ОП сообщили, что не пустили сотрудников НАБУ в здание офиса, так как они не осуществили "надлежащих процессуальных действий" и их "просьбы выходили за рамки закона", хотя в НАБУ настаивают, что сообщили Татарову о подозрении в соответствии с требованиями УПК.

Какие именно особые процессуальные действия должны были, по мнению ОП, осуществить сотрудники НАБУ, на Банковой не уточнили. Однако известно, что сторонники незаконности подозрения Татарову считают, что он является адвокатом, поэтому подозрение ему, согласно закону, может подписать только генпрокурор, его заместитель, прокурор АРК или Киева.

На сайте Ассоциации адвокатов Украины подтверждаются слова главы НАБУ: право на занятие адвокатской деятельностью Татарова остановлено согласно п.1 ч.1 ст. 31 закона об адвокатуре и адвокатской деятельности с 3 августа 2020 года на основании заявления.

2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася.

Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ".

Сегодня и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.

В Офисе президента заявили, что им ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову. Сам он написал в Telegram, что докажет свою невиновность и обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении личных счетов.

Вадим Ребрина

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