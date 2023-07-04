"Так в жизни случается". У Буданова прокомментировали взрывы в Москве и Севастополе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал взрывы в Москве и Подмосковье, о которых утром 4 июля писали российские пропагандистские СМИ, заявив, что "так бывает". Кроме того, он дал оценку происходящему во временно оккупированном Севастополе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что ГУР "традиционно не комментирует происходящее в Москве", но добавил, что "так в жизни случается".

"Если российская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается", – заявил Юсов.

Кроме того, около 14:30 крымские Telegram-каналы сообщили о якобы звуках взрывов со стороны моря во временно оккупированном Севастополе. Фото и видео в сети не распространяли, поэтому явного подтверждения этому нет.

Корреспондент проекта Крым.Реалии заявил, что громкий взрыв прогремел в центре города. По словам оккупантов, с 14:00 до 18:00 якобы планировалось "уничтожение около тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны".

Юсов прокомментировал и этот эпизод. Отвечая на тезис журналистов о том, что местное население якобы "жалуется на взрывы", он задал встречный вопрос "Почему сразу жалуются?"

По его словам, "проукраински настроенные граждане, ожидающие деоккупации украинских земель, наоборот, радуются этим звукам".

"Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается. Покой и отсутствие взрывов на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму, будет тогда, когда российские оккупанты полностью оттуда уйдут", – подчеркнул Юсов.

30 мая 2023 года Москву атаковали беспилотники.

9 июня в дом в Воронеже врезался дрон.

Подмосковье. Россияне пишут, что дроны пытались атаковать воинскую часть – видео.

Смотрите также: Хотелось бы жить спокойно. Что жители Москвы говорили после атаки дронов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.