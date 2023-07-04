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"Так в жизни случается". У Буданова прокомментировали взрывы в Москве и Севастополе

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 16:24
Андрей Юсов (Скриншот)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал взрывы в Москве и Подмосковье, о которых утром 4 июля писали российские пропагандистские СМИ, заявив, что "так бывает". Кроме того, он дал оценку происходящему во временно оккупированном Севастополе.

Он подчеркнул, что ГУР "традиционно не комментирует происходящее в Москве", но добавил, что "так в жизни случается".

"Если российская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается", – заявил Юсов.

Кроме того, около 14:30 крымские Telegram-каналы сообщили о якобы звуках взрывов со стороны моря во временно оккупированном Севастополе. Фото и видео в сети не распространяли, поэтому явного подтверждения этому нет.

Корреспондент проекта Крым.Реалии заявил, что громкий взрыв прогремел в центре города. По словам оккупантов, с 14:00 до 18:00 якобы планировалось "уничтожение около тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны".

Юсов прокомментировал и этот эпизод. Отвечая на тезис журналистов о том, что местное население якобы "жалуется на взрывы", он задал встречный вопрос "Почему сразу жалуются?"

По его словам, "проукраински настроенные граждане, ожидающие деоккупации украинских земель, наоборот, радуются этим звукам".

"Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается. Покой и отсутствие взрывов на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму, будет тогда, когда российские оккупанты полностью оттуда уйдут", – подчеркнул Юсов.

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Милана Головань
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