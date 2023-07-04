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"Так у житті трапляється". У Буданова прокоментували вибухи у Москві та Севастополі

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 16:24
Андрій Юсов (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував вибухи у Москві та Підмосков'ї, про які вранці 4 липня писали пропагандистські російські ЗМІ, заявивши, що "так буває". Крім того, він надав оцінку тому, що відбувається у тимчасово окупованому Севастополі.

Він наголосив, що ГУР "традиційно не коментує те, що відбувається у Москві", але додав, що "так у житті трапляється".

"Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється", – заявив Юсов.

Крім того, близько 14:30 кримські Telegram-канали повідомили про нібито звуки вибухів з боку моря у тимчасово окупованому Севастополі. Фото та відео у мережі не поширювали, тому явного підтвердження цьому немає.

Кореспондент проєкту Крым.Реалии заявив, що гучний вибух пролунав у центрі міста. За словами окупантів, з 14:00 до 18:00 нібито планувалося "знищення близько тисячі боєприпасів часів Другої світової війни".

Юсов прокоментував і цей епізод. Відповідаючи на тезу журналістів про те, що місцеве населення нібито "скаржиться на вибухи", він поставив зустрічне запитання "Чому одразу скаржаться?"

За його словами, "проукраїнськи налаштовані громадяни, які чекають на деокупацію українських земель, навпаки, радіють цим звукам".

"Це означає, що звільнення та деокупація Криму наближається. Спокій та відсутність вибухів на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Криму, буде тоді, коли російські окупанти повністю звідти підуть", – наголосив Юсов.

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Мілана Головань
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