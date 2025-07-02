Тарас Креминь уволен с должности языкового омбудсмена. Но просят избрать снова

Депутат, а до него ряд выдающихся украинцев, подготовили обращение в Кабмин о повторном назначении Креминя

Тарас Креминь (Фото: страница в Facebook)

Кабинет министров Украины уволил Тараса Креминя с должности уполномоченного по защите государственного языка. 8 июля истекает срок его полномочий, сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

В то же время парламентарий Сергей Рудик сообщил, что подготовил депутатское обращение к министру юстиции, министру культуры и стратегических коммуникаций и уполномоченному ВР по правам человека с просьбой незамедлительно представить Креминя на рассмотрение Кабмина для повторного назначения языковым омбудсменом.

Обращение подписали еще 21 народный депутат от партий Слуга народа, Европейская солидарность, Голос, Батьківщина и За майбутнє.

"О результатах его работы и необходимости сохранения института писать не буду, это очевидно для всех. Отдельно подчеркну, что сейчас важно не допустить ослабления института Уполномоченного на фоне требований России о компромиссах в гуманитарной сфере, в том числе в языковом вопросе. Верю в остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения людей, которые будут принимать это решение", – отметил депутат.

Иллюстрация к документу: Сергей Рудык

Кандидата на должность языкового омбудсмена могут выдвинуть Министерство юстиции, Министерство культуры и уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец.

Среди уже известных кандидатур – чиновник правительства Павел Полянский и фольклористки Елена Ивановская и Ирина Коваль-Фучило, что вызвало критику активистов и повлекло скандал.

20 общественных организаций заявили, что заявленные кандидаты не соответствуют требованиям закона, поскольку не имеют опыта правозащитной деятельности или защиты государственного языка, сообщал Портал языковой политики.

В конце июня художники, ученые и спортсмены также призвали к повторному назначению Креминя. Под обращением подписались писательница Оксана Забужко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, актрисы Ада Роговцева и Ирма Витовская, а также поэтесса Лина Костенко.