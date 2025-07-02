Тараса Креміня звільнено з посади мовного омбудсмена. Але просять обрати знову

Депутат, а перед цим низка видатних українців, підготували звернення до Кабміну щодо повторного призначення Креміня

Тарас Кремінь (Фото: сторінка у Facebook)

Кабінет міністрів України звільнив Тараса Креміня з посади уповноваженого із захисту державної мови. 8 липня завершується його термін роботи, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Водночас парламентар Сергій Рудик повідомив, що підготував депутатське звернення до міністра юстиції, міністра культури та стратегічних комунікацій та уповноваженого ВР з прав людини, щоб Креміня невідкладно подали на розгляд Кабміну для призначення повторно мовним омбудсменом.

Звернення підписав ще 21 народний депутат від Слуги народу, Євросолідарності, Голосу, Батьківщини та партії За майбутнє.

"Про результати його роботи і необхідність збереження інституції – писати не буду, очевидно для всіх. Окремо наголошу, що зараз важливо не допустити ослаблення інституту Уповноваженого на фоні вимог Росії поступок у гуманітарному блоці питань, у тому числі мовному. Вірю у залишки здорового глузду й інстинкту самозбереження людей, які будуть приймати це рішення", – зазначив депутат.

Ілюстрація документу: Сергій Рудик

Кандидата на посаду мовного омбудсмена можуть подати Мін’юст, Мінікульт та уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець.

Серед вже відомих кандидатур – посадовець уряду Павло Полянський та фольклористки Олена Івановська і Ірина Коваль-Фучило, що викликало критику активістів та спричинило скандал.

20 громадських організацій заявили, що заявлені кандидати е відповідають вимогам закону, бо не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови, повідомляв Портал мовної політики.

Наприкінці червня митці, науковці та спортсмени також закликали до повторного призначення Креміня. Підписали прохання письменниця Оксана Забужко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, акторки Ада Роговцева та Ірма Вітовська, а також поетеса Ліна Костенко.