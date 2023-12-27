Тарнавский: 2024 год будет сложнее. Мы ближе к выполнению цели – выходу на наши границы

Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что 2024 год на фронте будет сложнее, чем нынешний, поскольку речь будет идти об освобождении территорий и выходе к границам. Такое мнение он высказал в интервью украинской службе BBC.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По мнению Тарнавского, 2024 год будет сложнее с точки зрения того, что ВСУ "должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий".

"Чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, оно будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили", – отметил генерал ВСУ.

Читайте также: Война меняется, в 2024 году она будет совсем не такой, как в 2023-м – Залужный

Он пожелал Украине удачи и подчеркнул, что российские войска уже свой выбор сделали. Тарнавский отметил также, что никогда не ставит вопрос "завершить войну", а ставит вопрос победить.

"Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа", – подчеркнул он.

В статье для The Economist, опубликованной в начале ноября 2023 года, главком ВСУ Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневровый тип войны.

По оценке главкома ВСУ, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

Читайте также: Тарнавский: Всегда есть нехватка ресурса – как человеческого, так и технического, люди устают