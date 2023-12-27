Тарнавський: 2024 рік буде складнішим. Ми ближчі до виконання мети – виходу на наші кордони

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вважає, що "завершити війну" можна по-різному. Потрібно перемогти

Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський вважає, що 2024 рік на фронті буде складнішим, ніж нинішній, оскільки йтиметься про звільнення територій і вихід до кордонів. Таку думку він висловив у інтерв'ю українській службі BBC.

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На думку Тарнавського, 2024 рік буде складнішим з погляду того, що ЗСУ "повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій".

"Чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали", – зауважив генерал ЗСУ.

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Він побажав Україні удачі й наголосив, що російські війська вже свій вибір зробили. Тарнавський зазначив також, що ніколи не ставить питання "завершити війну", а ставить питання перемогти.

"Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога", – наголосив він.

У статті для The Economist, яка була опублікована на початку листопада 2023 року, головком ЗСУ Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.

За оцінкою головкома ЗСУ, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.

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