Тарнавский: Есть нехватка ресурса – как человеческого, так и технического, люди устают

Александр Тарнавский (Фото: Military Media Center)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об усталости военных на фронте. Он считает, что сейчас во всех воинских частях и группировках есть нехватка как человеческого, так и технического ресурсов. Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам генерала ВСУ, сколько бы ресурсов не было – этого все равно мало, а для победы в этой войне, Украине "реально нужны дополнительные силы и средства".

"Мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, они имеют такое понятие, как усталость. Поэтому их нужно подменить, заменить. Как в спортивных матчах, в футболе эта смена проходит – точно так же и здесь", – подчеркнул Тарнавский.

Читайте также: Генерал ВСУ: Есть проблемы с использованием дальнобойного оружия на фронте, причин несколько

Он отметил, что когда войско не имеет ресурса для замены – это истощает личный состав и, после, наступает моральная усталость при выполнении боевых задач.

"Здесь в значительной степени пригодятся умения и навыки каждого командира. Где-то подменить, заменить, отреагировать. На фронте нужны и важны как пехотинцы, так и повара или слесари. Каждый должен выполнять свою задачу. Поэтому сегодня трудно, но продолжаем выполнять задачи", – добавил генерал ВСУ.

19 декабря 2023 года президент Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000–500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Тогда же он выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о призыве мужчин с 25 лет.

25 декабря Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий изменения в законодательные акты по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.

26 декабря главком ВСУ Залужный заявил, что требование о ротации военных раз в шесть месяцев будет выполняться, но сроки может скорректировать реальная ситуация на фронте.

Читайте также: Маляр о ротации на фронте: Много неопытных подразделений, их боятся отправлять в бой