Тарнавський: Завжди є брак ресурсу – як людського, так і технічного, бійці втомлюються

Олександр Тарнавський (Фото: Military Media Center)

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про втому військових на фронті. Він вважає, що наразі у всіх військових частинах та угрупуваннях є брак як людського, так і технічного ресурсів. Про це він заявив в інтерв'ю українській службі BBC.

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За словами генерала ЗСУ, скільки б ресурсів не було – цього все одно мало, а для перемоги в цій війні Україні "реально потрібні додаткові сили та засоби".

"Ми всі це прекрасно розуміємо. Тому що ті люди, які сьогодні виконують завдання, вони мають таке поняття, як втома. Тому їх потрібно підмінити, замінити. Як в спортивних матчах, у футболі ця зміна проходить – точно так само і тут", – наголосив Тарнавський.

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Він зазначив, що коли військо не має ресурсу для заміни – це виснажує особовий склад, й опісля настає моральна втома під час виконання бойових завдань.

"Тут в значній нагоді будуть уміння та навички кожного командира. Десь підмінити, замінити, відреагувати. На фронті потрібні та важливі як піхотинці, так і кухарі чи слюсарі. Кожен повинен виконувати своє завдання. Тому сьогодні важко, але продовжуємо виконувати завдання", – додав генерал ЗСУ.

19 грудня 2023 року президент Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000–500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Тоді ж він виступив проти мобілізації жінок і заявив, що готовий підписати закон про призов чоловіків із 25 років.

25 грудня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає зміни до законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Докладніше про це LIGA.net писала тут.

26 грудня головком ЗСУ Залужний заявив, що вимога про ротацію військових раз на шість місяців виконуватиметься, але терміни може скоригувати реальна ситуація на фронті.

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