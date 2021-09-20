Татаров все еще имеет статус подозреваемого, но его дело не передают в суд – ЦПК
Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров по-прежнему имеет официальный статус подозреваемого. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора на запрос ЦПК.
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"Решение о закрытии производства или передаче его в судебное заседание не принимались, в связи с чем, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых в настоящее время не менялся", – сообщили в Офисе генпрокурора.
"Прокуроры в нарушение закона не передают дело в суд. Руководитель этих прокуроров – заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, недавно гулял на дне рождения Татарова", – отметили в ЦПК.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятки.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 февраля 2021-го Антикорсуд остановил решение Печерского суда, по которому дело забрали у НАБУ.
- 3 мая ЦПК сообщал, что суд оставил в силе подозрение Татарову, но шансов на "спасение" его дела нет.
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