Татаров все еще имеет статус подозреваемого, но его дело не передают в суд – ЦПК

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров по-прежнему имеет официальный статус подозреваемого. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора на запрос ЦПК.

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"Решение о закрытии производства или передаче его в судебное заседание не принимались, в связи с чем, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых в настоящее время не менялся", – сообщили в Офисе генпрокурора.

"Прокуроры в нарушение закона не передают дело в суд. Руководитель этих прокуроров – заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, недавно гулял на дне рождения Татарова", – отметили в ЦПК.

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Наталия Медведева

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