Татаров явился в суд, где ему должны избрать меру пресечения, заседание началось

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пришел в Высший антикоррупционный суд на заседание по выбору ему меры пресечения. Об этом сообщает Радио Свобода.

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По словам Татарова, официально ему неизвестно о передачи его дела из НАБУ в СБУ. "Я про эту новость узнал из СМИ", – заявил он.

Татаров подчеркнул, что будет настаивать на проведении всех судебных слушаний, чтобы все доказательства были исследованы и чтобы суд дал им оценку.

Также Татаров рассказал, что продолжает работать в Офисе президента. "Было принято решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами. В частности, с НАБУ и САП", – сообщил он.

Назначенное на 12:30 заседание суда с задержкой, сообщает корреспондент РС. Сторону обвинения представляют прокуроры САП.

СПРАВКА. В деле Укрбуда НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

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Денис Юдин

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