Татаров явился в суд, где ему должны избрать меру пресечения, заседание началось
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пришел в Высший антикоррупционный суд на заседание по выбору ему меры пресечения. Об этом сообщает Радио Свобода.
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По словам Татарова, официально ему неизвестно о передачи его дела из НАБУ в СБУ. "Я про эту новость узнал из СМИ", – заявил он.
Татаров подчеркнул, что будет настаивать на проведении всех судебных слушаний, чтобы все доказательства были исследованы и чтобы суд дал им оценку.
Также Татаров рассказал, что продолжает работать в Офисе президента. "Было принято решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами. В частности, с НАБУ и САП", – сообщил он.
Назначенное на 12:30 заседание суда с задержкой, сообщает корреспондент РС. Сторону обвинения представляют прокуроры САП.
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