Telegram-каналы вкинули, что в Ивано-Франковской области звучали взрывы. ОВА опровергла
Ивано-Франковск (Фото: Depositphotos)

Ряд анонимных Telegram-каналов вечером 24 марта опубликовали дезинформацию о якобы серии взрывов в Ивано-Франковской области. В местной военной администрации заявили, что в области спокойно.

Telegram-каналы Ивано-Франковской области сообщили, что около 17:00 в Делятине, Буковеле, Кутах и Верховине раздавались взрывы.

Скриншот з Telegram-каналу Івано-Франківськ 24/7
Скриншот из Telegram-канала Ивано-Франковск 24/7

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук возразила.

"Информация о серии взрывов в Прикарпатье не соответствует действительности! В области все спокойно. Берегите себя и родных", – говорится в сообщении.

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