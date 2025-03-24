Telegram-каналы вкинули, что в Ивано-Франковской области звучали взрывы. ОВА опровергла

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что в области спокойно

Ивано-Франковск (Фото: Depositphotos)

Ряд анонимных Telegram-каналов вечером 24 марта опубликовали дезинформацию о якобы серии взрывов в Ивано-Франковской области. В местной военной администрации заявили, что в области спокойно.

Telegram-каналы Ивано-Франковской области сообщили, что около 17:00 в Делятине, Буковеле, Кутах и Верховине раздавались взрывы.

Скриншот из Telegram-канала Ивано-Франковск 24/7

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук возразила.

"Информация о серии взрывов в Прикарпатье не соответствует действительности! В области все спокойно. Берегите себя и родных", – говорится в сообщении.

В ночь на 23 марта оккупанты атаковали Киев. Погибли три человека, в их числе отец с пятилетним ребенком. Еще восемь человек пострадали. Есть повреждения в пяти районах.

Также российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего ранения получили два человека. Были повреждены предприятие и частные дома.

Днем 24 марта россияне ударили по центру Сум, в результате чего пострадали 74 человека, из них 13 – дети.