Telegram-канали вкинули, що на Івано-Франківщині лунала серія вибухів. ОВА спростувала
Низка анонімних Telegram-каналів увечері 24 березня опублікували дезінформацію про нібито серію вибухів у Івано-Франківській області. У місцевій військовій адміністрації заявили, що в області спокійно.
Telegram-канали Івано-Франківщини повідомили, що близько 17:00 в Делятині, Буковелі, Кутах і Верховині лунали вибухи.
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заперечила.
"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності! В області все спокійно. Бережіть себе і рідних", – йдеться у повідомленні.
- У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.
- Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.
- Удень 24 березня росіяни вдарили по центру Сум, унаслідок чого постраждали 74 людини, з них 13 – діти.