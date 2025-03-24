Telegram-канали вкинули, що на Івано-Франківщині лунала серія вибухів. ОВА спростувала
Івано-Франківськ (Фото: Depositphotos)

Низка анонімних Telegram-каналів увечері 24 березня опублікували дезінформацію про нібито серію вибухів у Івано-Франківській області. У місцевій військовій адміністрації заявили, що в області спокійно.

Telegram-канали Івано-Франківщини повідомили, що близько 17:00 в Делятині, Буковелі, Кутах і Верховині лунали вибухи.

Скриншот з Telegram-каналу Івано-Франківськ 24/7
Скриншот з Telegram-каналу Івано-Франківськ 24/7

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заперечила.

"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності! В області все спокійно. Бережіть себе і рідних", – йдеться у повідомленні.

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