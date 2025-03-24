Telegram-канали вкинули, що на Івано-Франківщині лунала серія вибухів. ОВА спростувала

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що в області спокійно

Івано-Франківськ (Фото: Depositphotos)

Низка анонімних Telegram-каналів увечері 24 березня опублікували дезінформацію про нібито серію вибухів у Івано-Франківській області. У місцевій військовій адміністрації заявили, що в області спокійно.

Telegram-канали Івано-Франківщини повідомили, що близько 17:00 в Делятині, Буковелі, Кутах і Верховині лунали вибухи.

Скриншот з Telegram-каналу Івано-Франківськ 24/7

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заперечила.

"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності! В області все спокійно. Бережіть себе і рідних", – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.

Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Удень 24 березня росіяни вдарили по центру Сум, унаслідок чого постраждали 74 людини, з них 13 – діти.