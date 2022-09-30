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Тема внеблокового статуса для Украины закрыта – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 22:27
Тема внеблокового статуса для Украины закрыта – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Вступление в НАТО – это "не вопрос дней, недель или месяцев, это определенная дорога", но тема внеблокового статуса для Украины закрыта. Об этом в комментарии LIGA.net сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Нужно понимать одну вещь. Переход войны в новую фазу – атака гражданской критической инфраструктуры и попытка аннексии территорий – оставляет в прошлом поле для компромиссов и дипломатического урегулирования. В том числе, закрывается и тема внеблокового статуса Украины. Для нас это важно", – отметил он.

Подоляк назвал подачу заявки на вступление в НАТО "историческим событием, определяющим наш дальнейший стратегический вектор".

"Конечно, вступление в Альянс – это не вопрос дней, недель или месяцев. Это определенная дорога. Но дорога выстраивается под шагами идущего. И в строительстве таких дорог что-то понимаем, ведь в то, что Украина получит кандидатство в ЕС в мае, еще за неделю до события тоже никто не верил", – отметил Подоляк.

"Историю пишут не уставы. Историю пишут лидеры. Надеемся, наши партнеры не пренебрегут этой исторической возможностью вписать свое имя в новую историю Европы. Отмечу только, что сейчас начнутся соответствующие консультации", – добавил он.

  • Сегодня Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отреагировал.
  • Ранее сегодня Подоляк заявил, что до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО с Альянсом "происходили консультации". Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.
Вадим Ребрина, Марко Сировой
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нато михаил подоляк
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