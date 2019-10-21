Теракт в Харькове. Суд отказался отпустить фигурантов на свободу

Суд (фото - pixabay.com)

Харьковский апелляционный суд отказался отпустить на свободу фигурантов дела о теракте возле местного Дворца спорта в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Коллегия судей постановила оставить без изменений решение суда первой инстанции, объявленное 3 сентября. Согласно ему, обвиняемым назначено нахождение под стражей на срок до 1 ноября.

22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.

В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

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