Теракт в "Крокусе". Кыргызстан призывает своих граждан не ездить в Россию
Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало своих граждан не ездить в Россию после террористического акта ИГИЛ в Подмосковье 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По словам дипломатов, на территории России ввели "усиленные меры безопасности и антитеррористической защищенности".
Киргизов, которые не имеют "веских оснований" для въезда в РФ, призывают временно воздержаться от поездок в эту страну, пока там действует режим усиленных мер контроля.
Тех граждан Кыргызстана, которые уже находятся в России, просят не посещать мест скопления людей, а также иметь при себе документы удостоверения личности.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террористическая группировка ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за массовый расстрел людей в российском Подмосковье 22 марта, пыталась устроить атаки в его стране.
- Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар. В результате теракта десятки человек погибли и получили ранения. Несмотря на то, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ, россияне начали искать в теракте украинский след. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы собирались бежать в Украину.
- Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля в причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского диктатора, сказав, что тот сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.
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