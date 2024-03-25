Теракт у "Крокусі". Киргизстан закликає своїх громадян не їздити до Росії

МЗС країни закликало не їхати до Росії, а також не відвідувати місця скупчення людей, якщо громадяни вже перебувають там

Розважальний центр "Крокус" (Фото: ресурс окупантів)

Міністерство закордонних справ Киргизстану закликало своїх громадян не їздити до Росії після терористичного акту ІДІЛ у Підмосков'ї 22 березня. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За словами дипломатів, на території Росії запровадили "посилені заходи безпеки та антитерористичної захищеності".

Киргизів, які не мають "вагомих підстав" для в'їзду до РФ, закликають тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни, допоки там діє режим посилених заходів контролю.

Тих громадян Киргизстану, які вже перебувають у Росії, просять не відвідувати місця скупчення людей, а також мати при собі документи посвідчення особи.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що терористичне угруповання ІДІЛ, яке взяло на себе відповідальність за масовий розстріл людей у російському Підмосков'ї 22 березня, намагалося влаштувати атаки в його країні.

Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом гурту "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа. Внаслідок теракту десятки людей загинули та отримали поранення. Незважаючи на те, що відповідальність за нього взяла на себе ІДІЛ, росіяни почали шукати в теракті український слід. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи нібито збиралися тікати до України.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту. У відомстві нагадали про "рязанський цукор" – теракти 1999 року, сплановані російськими спецслужбами всередині Росії.

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського диктатора, сказавши, що той день мовчав і вигадував, як прив'язати теракт до України.

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