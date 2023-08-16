Террористическая группа Вагнер зарегистрирована в Беларуси как образовательная организация

В Беларуси террористическую группу Вагнера зарегистрировали как образовательную организацию. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Беларуси.

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Террористы Вагнера оформлены в Беларуси как ТАА "Група "Вагнер" (Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Група "Вагнер") под регистрационным номером 791340854.

В графе "Основной вид деятельности юридического лица" Сведений регистра о террористической группе Вагнера указано: "85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки".

Террористы зарегистрированы 4 августа 2023 года по адресу: Республика Беларусь, 213727, Могилевская область, Осиповичский район, с/с Протасевичский, д. Цель, ул. Восточная, д. 2а, каб. 1.

15 июля 2023 года пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, задача части из них – "нервирование" соседней Польши.

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