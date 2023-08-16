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Терористична група Вагнер зареєстрована у Білорусі як освітня організація

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 17:11
Терористична група Вагнер зареєстрована у Білорусі як освітня організація - Фото
Емблема терористів групи Вагнера (Скриншот відео)

У Білорусі терористичну групу Вагнера зареєстрували як освітню організацію. Про це свідчать дані Єдиного державного регістру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції Білорусі.

Терористи Вагнера оформлені у Білорусі як ТАА "Група "Вагнер" (Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Група "Вагнер") під реєстраційним номером 791340854.

Терористична група Вагнер зареєстрована у Білорусі як освітня організація

У графі "Основний вид діяльності юридичної особи" Відомостей регістру про терористичну групу Вагнера зазначено: "85590 – Інші види освіти, які не включені до інших угруповань".

Терористи зареєстровані 4 серпня 2023 року за адресою: "Республика Беларусь, 213727, Могилевская область, Осиповичский район, с/с Протасевичский, д. Цель, ул. Восточная, д. 2а, каб. 1."

Терористична група Вагнер зареєстрована у Білорусі як освітня організація
  • 15 липня 2023 року прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, завдання частини з них – "нервування" сусідньої Польщі.

Читайте також: Група Вагнера вже більша за литовську армію, але тактичної загрози немає – МВС Польщі

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬгрупа вагнера
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