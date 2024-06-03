The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через государственный правовой фонд

Из утечки документов "Правфонда" известно, что организация потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и правовых кампаний в Европе

Кремль (Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY)

Для распространения российской пропаганды Кремль использует государственный фонд правовой защиты "Правфонд", действующий в 48 странах Европы и мира. Об этом благодаря утечке внутренних документов организации стало известно журналистам британского издания The Guardian.

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Из документов "Правфонда" следует, что фонд финансирует пропагандистские сайты, ориентированные на европейцев. В частности, известно, что организация потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и правовых кампаний.

Кроме того, местные партнеры "Правфонда" получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских стран, где фонд располагает местными отделениями, пишет The Guardian.

Британские журналисты узнали, что фонд помогал оплачивать юридическую защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и связанного с ФСБ киллера Вадима Соколова (Красикова), убившего в 2019 году в Берлине чеченского командира. "Правфонд" также нанял ряд бывших офицеров разведки как руководителей своих операций в европейских странах.

Более 40 документов Правфонда свидетельствуют о том, что среди руководства организации есть несколько бывших агентов разведки.

31 марта 2024 года СБУ вместе с контрразведкой Чехии заявила о разоблачении в Евросоюзе сети, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды.

11 апреля Главное управление разведки сообщило, что Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды по отношению к российско-украинской войне до $500 млн в год. Речь идет о финансировании структур, формально не связанных с государством, но производящих нужный кремлевскому режиму контент в виде блогов, новостей, фильмов, сериалов, видеоигр и т.д.

17 мая Евросоюз признал РИА Новости пропагандой и запретил вместе с Voice of Europe Медведчука.

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