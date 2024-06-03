The Guardian: Росія фінансує пропаганду в Європі через державний правовий фонд

З витоку документів "Правфонду" відомо, що організація витратила мільйони євро на фінансування пропагандистських і правових кампаній у Європі

Кремль (Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY)

Для розповсюдження російської пропаганди Кремль використовує державний фонд правового захисту "Правфонд", який діє в 48 країнах Європи та світу. Про це завдяки витоку внутрішніх документів організації стало відомо журналістам британського видання The Guardian.

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З документів "Правфонду" випливає, що фонд фінансує пропагандистські сайти, орієнтовані на європейців. Зокрема відомо, що організація витратила мільйони євро на фінансування пропагандистських і правових кампаній.

Крім того, місцеві партнери "Правфонду" отримали мільйонні державні субсидії від декількох європейських країн, де фонд має місцеві відділення, пише The Guardian.

Британські журналісти дізналися, що фонд допомагав оплачувати юридичний захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута і пов'язаного з ФСБ кілера Вадима Соколова (Красікова), який у 2019 році вбив у Берліні чеченського командира. "Правфонд" також найняв низку колишніх офіцерів розвідки як керівників своїх операцій у європейських країнах.

Понад 40 документів "Правфонду" свідчать про те, що серед керівництва організації є кілька колишніх агентів розвідки.

31 березня 2024 року СБУ разом із контррозвідкою Чехії заявила про викриття у Євросоюзі мережі, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди.

11 квітня Головне управління розвідки повідомило, що Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди щодо російсько-української війни до $500 млн на рік. Йдеться про фінансування структур, які формально не пов'язані з державою, але виробляють потрібний кремлівському режиму контент у вигляді блогів, новин, фільмів, серіалів, відеоігор тощо.

17 травня Євросоюз визнав РІА Новості пропагандою і заборонив разом із Voice of Europe Медведчука.

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