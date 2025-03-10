Стармер спрашивал Трампа, чего тот ожидает от переговоров США-Украина в Джидде

Премьер Британии общался с американским президентом в преддверии переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии

Кир Стармер (Фото: ЕРА/ADAM VAUGHAN)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел беседу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии, чтобы обсудить ожидания от встречи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя главы британского правительства.

По его словам, Стармер рассказал Трампу о том, что британские официальные лица вели переговоры с украинскими коллегами в выходные и остаются настроенными на достижение устойчивого мира.

Британский премьер также выразил надежду на положительный результат переговоров в Саудовской Аравии, что позволит восстановить Украине американскую помощь и обмен разведданными.

"Лидеры также обсудили экономическое соглашение, которое они обсуждали в Белом доме, и премьер-министр высоко оценил уже состоявшиеся детальные разговоры, чтобы продвинуть этот процесс. Оба лидера согласились поддерживать связь", — добавил спикер.