Стармер спрашивал Трампа, чего тот ожидает от переговоров США-Украина в Джидде
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел беседу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии, чтобы обсудить ожидания от встречи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя главы британского правительства.
По его словам, Стармер рассказал Трампу о том, что британские официальные лица вели переговоры с украинскими коллегами в выходные и остаются настроенными на достижение устойчивого мира.
Британский премьер также выразил надежду на положительный результат переговоров в Саудовской Аравии, что позволит восстановить Украине американскую помощь и обмен разведданными.
"Лидеры также обсудили экономическое соглашение, которое они обсуждали в Белом доме, и премьер-министр высоко оценил уже состоявшиеся детальные разговоры, чтобы продвинуть этот процесс. Оба лидера согласились поддерживать связь", — добавил спикер.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщил, что на встрече в Саудовской Аравии должно обсуждаться прекращение огня и установление мира. Представитель украинского МИД замечал, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.
- Зеленский заявлял, что 7 марта продолжалась "наиболее интенсивная работа" с командой Трампа за все время.
- Вечером 10 марта президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.