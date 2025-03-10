Стармер питав у Трампа, чого той очікує від переговорів США-Україна у Джидді
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів бесіду з президентом США Дональдом Трампом напередодні переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії, щоб обговорити очікування від зустрічі. Про це пише The Guardian з посиланням на речника очільника британського уряду.
За його словами, Стармер розповів Трампу про те, що британські офіційні особи вели переговори з українськими колегами на вихідних і залишаються налаштованими на досягнення сталого миру.
Британський прем'єр також висловив надію на позитивний результат переговорів у Саудівській Аравії, що дозволить відновити Україні американську допомогу та обмін розвідданими.
"Лідери також обговорили економічну угоду, яку вони обговорювали у Білому домі, і прем'єр-міністр високо оцінив детальні розмови, які вже відбулися, щоб просунути цей процес. Обидва лідери погодилися підтримувати зв'язок", — додав речник.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Волтц повідомив, що на зустрічі у Саудівській Аравії має обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.
- Зеленський заявляв, що 7 березня тривала "найбільш інтенсивна робота" з командою Трампа за весь час.
- Ввечері 10 березня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії.