Стармер питав у Трампа, чого той очікує від переговорів США-Україна у Джидді

Прем'єр Британії спілкувався з американським президентом напередодні переговорів представників США та України у Саудівській Аравії

Кір Стармер (Фото: ЕРА/ADAM VAUGHAN)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів бесіду з президентом США Дональдом Трампом напередодні переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії, щоб обговорити очікування від зустрічі. Про це пише The Guardian з посиланням на речника очільника британського уряду.

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За його словами, Стармер розповів Трампу про те, що британські офіційні особи вели переговори з українськими колегами на вихідних і залишаються налаштованими на досягнення сталого миру.

Британський прем'єр також висловив надію на позитивний результат переговорів у Саудівській Аравії, що дозволить відновити Україні американську допомогу та обмін розвідданими.

"Лідери також обговорили економічну угоду, яку вони обговорювали у Білому домі, і прем'єр-міністр високо оцінив детальні розмови, які вже відбулися, щоб просунути цей процес. Обидва лідери погодилися підтримувати зв'язок", — додав речник.