Тигипко и Хорошковский претендовали на должность премьера – первый замглавы ОП

Бизнесмены Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский рассматривались в качестве кандидатур на должность премьер-министра Украины. Об этом в интервью Украине 24 сказал первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.
"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались (на должность премьер-министра, - ред.), диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение", - сказал он.
Трофимов отметил, что, на его взгляд, решение по Денису Шмыгалю было правильным, потому что он "соответствует и профилю и компетенции".
"В случае Дениса Анатольевича я считаю это правильным решением. Оно очень командное. И я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом", - сказал он. Замглавы ОП добавил, что не замечал подобной борьбы между Гончаруком и Зеленским: "Я не наблюдал за ним какого-то непрезидентского вектора".