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Тигипко и Хорошковский претендовали на должность премьера – первый замглавы ОП

Тигипко и Хорошковский претендовали на должность премьера – первый замглавы ОП - Фото
Сергей Трофимов (скриншот с видео)
06.03.2020, 19:57

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов подтвердил информацию о том, что кандидатуры Хорошсковского и Тигипко рассматривались на должность премьер-министра

Бизнесмены Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский рассматривались в качестве кандидатур на должность премьер-министра Украины. Об этом в интервью Украине 24 сказал первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались (на должность премьер-министра, - ред.), диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение", - сказал он.

Трофимов отметил, что, на его взгляд, решение по Денису Шмыгалю было правильным, потому что он "соответствует и профилю и компетенции".

"В случае Дениса Анатольевича я считаю это правильным решением. Оно очень командное. И я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом", - сказал он. Замглавы ОП добавил, что не замечал подобной борьбы между Гончаруком и Зеленским: "Я не наблюдал за ним какого-то непрезидентского вектора".

  • Перед назначением на должность премьера Шмыгаля появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.
  • 26 февраля Зеленский заявил, что он встречался с Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве.
  • В тот же день Гончарук заявил, что встречался с Тигипко, поскольку правительству "нужно усиление людьми, которые понимают, что такое промышленность".

Ребрина Вадим
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премьер-министр Сергей Тигипко Валерий Хорошковский сергей трофимов
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