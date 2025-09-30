Times of Israel: Уиткофф может уйти в отставку в конце года
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может уйти в отставку в конце года. Об этом The Times of Israel сообщил американский чиновник, знакомый с этим вопросом.
По словам чиновника, Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии.
По его словам, решение связано с тем, что прорыв в войне в Газе может произойти уже скоро, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, и теперь посредники ожидают ответа от ХАМАС.
Чиновник также добавил, что "люди в офисе [Уиткоффа] уже ждут следующего шага", и если сделка по Газе будет заключена, посланник "достойно уйдет" в отставку.
Уиткофф занимался переговорами о прекращении боевых действий в Газе, выполняя обязанности специального правительственного служащего. Сейчас его срок полномочий составляет около 130 дней.
- 29 сентября Белый дом опубликовал мирный план Трампа об окончании войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.
- Во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху Трамп заявил, что тот согласился на этот план.
