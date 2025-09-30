Times of Israel: Віткофф може піти у відставку наприкінці року

Спеціальний посланник США на Близькому Сході вже готується до завершення своєї місії, повідомив виданню американський чиновник

Стів Віткофф (Фото: EPA)

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф може піти у відставку наприкінці року. Про це The Times of Israel повідомив американський чиновник, обізнаний з цим питанням.

За словами посадовця, Віткофф уже готується до завершення своєї місії.

За його словами, рішення пов’язане з тим, що прорив у війні в Газі може відбутися вже незабаром, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, і тепер посередники очікують на відповідь від ХАМАС.

Чиновник також додав, що "люди в офісі [Віткоффа] вже чекають на наступний крок", і якщо угода щодо Гази буде укладена, посланець "гідно піде" у відставку.

Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов’язки спеціального урядового службовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів.