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05.04.2019, 19:47

Тимошенко не соглашалась быть арбитром дебатов - штаб Зеленского

Тимошенко не соглашалась быть арбитром дебатов - штаб Зеленского - Фото
Дмитрий Разумков и Семен Кабакаев (коллаж - LIGA.net)

Представители обоих кандидатов согласились, что модерировать дебаты должен независимый рефери, равноудаленный от двух команд

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Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко. Об этом в эфире Радио Новое время заявил политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков во время диалога с Семеном Кабакаевым, доверенным лицом Порошенко.

Ведущая программы сказала, что Тимошенко до сих пор не ответила на предложение быть арбитром дебатов.

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Разумков считает, что Тимошенко была бы независимым арбитром, поскольку нелицеприятно отзывалась о Зеленском и жестко критиковала Порошенко.

"Она была бы независимым арбитром. Если бы она согласилась, то по большому счету на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей... То есть это было бы реально представительство больше половины страны. Но произошло, как случилось", - продолжил спикер Зеленского.

Кабакаев не согласился с Разумковым и заявил, что рад, что Тимошенко не будет модерировать дебаты, потому что она - не независимый, а "заангажированный во всем" политик.

Разумков отметил, что место модератора будет предложено кому-либо другому. "Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - отметил советник.

4 апреля Зеленский записал ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры" дебатов. Порошенко в ответном ролике заявил, что это неуважение к Тимошенко и к ее избирателям. Позже в штабе Порошенко считают, что дебаты должны модерировать не политики, а журналисты, которым доверяют оба кандидата в президенты.

Глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания напомнил, что в соответствии с законом о выборах президента дебаты кандидатов проводятся в студии Суспільного, с модератором Суспільного и по правилам Суспільного.

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Теги: дебаты, юлия тимошенко, выборы 2019
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