Арбитр дебатов: Аласания напомнил Зеленскому о законе

Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В соответствии с законом о выборах президента дебаты кандидатов проводятся в студии Суспільного, с модератором Суспільного и по правилам Суспільного. Об этом сообщил в Facebook глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания.

"Ее успели переговоры начаться, как успели завершиться, - написал Аласания. - Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Суспільного будет следующим: "Господа кандидаты. Дебаты - за "Законом о выборах президента Украины". В студии Суспільного вещателя. С модератором Суспільного вещателя. По правилам Суспільного вещателя. Точка".

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Ранее сегодня кандидат Зеленский заявил, что согласен на участие в дебатах с Порошенко и предложил в качестве "арбитра и ведущего" пригласить Юлию Тимошенко.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе заявили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий, в числе которых сдача медицинских анализов на алкоголизм и наркоманию. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.

Сегодня Порошенко заявил, что ждет завтра соперника в стадионном медпункте для сдачи анализов. Однако Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на Олимпийском и хочет сделать это в клинике Eurolab.