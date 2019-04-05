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05.04.2019, 10:27

Порошенко пожурил Зеленского за "арбитра дебатов" Тимошенко

Порошенко пожурил Зеленского за "арбитра дебатов" Тимошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент заявил, что предлагать проигравшей выборы кандидатке роль модератора возможных дебатов - это "неуважение к ней и ее избирателям"

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Глава государства Петр Порошенко считает, что предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского для Юлии Тимошенко стать "арбитром" на их возможных дебатах - это неуважение к ней и к ее избирателям. Об этом он сказал на стадионе НСК Олимпийский, куда прихал сегодня сдать анализы на алкоголь и наркотики - как того хотел его соперник по выборам.

"Дебаты - это не шоу. Я считаю, что подобное легкомысленное обращение - это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям", - подчеркнул он.

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Порошенко напомнил, что за Тимошенко в первом туре проголосовали больше 2,5 млн граждан.

"Чтобы сегодня она была в такой роли, которую ей попробовал отвести Владимир Зеленский? Избирателей нужно уважать", - резюмировал президент.

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4 апреля стали известны финальные результаты голосования 31 марта в первом туре: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%, лидер Батькивщины - 13,40%.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

В "Команде Зе" заявили, что хотят "независимую площадку" для сдачи анализа, а не медпункт на НСК Олимпийский, и предложили клинику Eurolabпринадлежащую симпатику Зеленского Андрею Пальчевскому. Сегодня кандидат сдал там анализ крови. Порошенко сдал анализ крови, мочи и волос на НСК для трех лабораторий.

Зеленский записал еще один ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры". У Зеленского позднее заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требованияПрезидент в ответном видеообращении призвал соперника "не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, юлия тимошенко, выборы-2019
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