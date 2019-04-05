У Порошенко сказали, кто должен модерировать дебаты

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе Петра Порошенко считают, что дебаты должны модерировать не политики, а журналисты, которым доверяют оба кандидата в президенты. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер штаба Олег Медведев.

"Такие дебаты должны проводить не политики, а объективные и непредвзятые журналисты", - сказал он.

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Медведев напомнил, что сегодня Порошенко отреагировал на предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского пригласить на дебаты лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, назвав его нетактичным и унижающим ее честь и достоинство. "Общие правила во всем мире, и в том числе в Украине: дебаты должны вести журналисты, которым доверяют обе стороны", - подчеркнул он.

По его словам, одних дебатов недостаточно, необходимо провести несколько раундов.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

Зеленский записал еще один ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры". У Зеленского позднее заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требования. Президент в ответном видеообращении призвал соперника "не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".