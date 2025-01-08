Тищенко появился в Раде. Рассказал о домашнем аресте, больнице и кол-центрах – трансляция

Нардеп заявил, что больше не борется с кол-центрами, мол, "эта страница перевернута"

Николай Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народный депутат Николай Тищенко 8 января появился в Верховной Раде, сообщили нардепы Алексей Гончаренко от Евросолидарности и Ярослав Железняк от Голоса. Он находился под круглосуточным домашним арестом из-за лишения свободы бывшего военного.

Гончаренко проводит трансляцию из парламента и общается с Тищенко. Отвечая на вопрос, давно ли у него закончился домашний арест, Тищенко сказал: "Давно".

23 декабря Тищенко не явился на судебное заседание по делу, где он является подозреваемым в незаконном лишении свободы бывшего военного. Суспильне сообщало, что причиной стало то, что нардеп "обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца".

В сети тогда появились фото и видео Тищенко из больницы.

"Я был в нашей с вами государственной больнице, в соответствии со всеми законами. Но, к сожалению, то, что делали правоохранители, является очень неприятным и непрофессиональным", – сказал он Гончаренко.

По словам Тищенко, все фото и видео из больницы якобы сделали и "слили в сеть" правоохранители.

Кроме того, он заявил, что больше не борется с кол-центрами, мол, "эта страница перевернута".

"Я полностью пересмотрел свою позицию, переворачиваю страницу и больше не буду бороться с кол-центрами. Эта борьба никому не нужна. Я выполняю только свои парламентские обязанности", – сказал нардеп.

Скриншот из трансляции

Тищенко фигурирует в деле об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что пострадавший якобы связан с мошеннической ботофермой.

25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд отправил его под домашний арест.

3 июля Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.

Суд в Днепре 6 января должен был рассмотреть изменение меры пресечения для Тищенко, но заседание перенесли на 10 января из-за ходатайства его защиты об отводе судьи.