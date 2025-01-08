Тищенко з'явився у Раді. Розповів про домашній арешт, лікарню та кол-центри – трансляція

Нардеп заявив, що більше не бореться з кол-центрами, мовляв, "ця сторінка перегорнута"

Микола Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народний депутат Микола Тищенко 8 січня з'явився у Верховній Раді, повідомили нардепи Олексій Гончаренко від Євросолідарності та Ярослав Железняк від Голосу. Він перебував під цілодобовим домашнім арештом через позбавлення волі колишнього військового.

Гончаренко проводить трансляцію з парламенту та спілкується з Тищенком. Відповідаючи на запитання, чи давно у нього закінчився домашній арешт, Тищенко сказав: "Давно".

23 грудня Тищенко не з’явився на судове засідання у справі, де він є підозрюваним у незаконному позбавленні волі колишнього військового. Суспільне повідомляло, що причиною стало те, що нардеп "звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця".

У мережі тоді з'явилися фото та відео Тищенка з лікарні.

"Я був у нашій з вами державній лікарні, відповідно всім законам. Але, на жаль, те, що робили правоохоронці, є дуже неприємним та непрофесійним", – сказав він Гончаренку.

За словами Тищенка, всі фото та відео з лікарні нібито зробили та "злили у мережу" правоохоронці.

Крім того, він заявив, що більше не бореться з кол-центрами, мовляв, "ця сторінка перегорнута".

"Я повністю переглянув свою позицію, перегортаю сторінку і більше не боротимуся з кол-центрами. Ця боротьба нікому не потрібна. Я виконую лише свої парламентські обов'язки", – сказав нардеп.

Скриншот з трансляції

Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у колясці. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.

25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.

3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.

Суд у Дніпрі 6 січня мав розглянути зміну запобіжного заходу для Тищенка, але засідання перенесли на 10 січня через клопотання його захисту про відвід судді.