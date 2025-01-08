Тищенко з'явився у Раді. Розповів про домашній арешт, лікарню та кол-центри – трансляція
Народний депутат Микола Тищенко 8 січня з'явився у Верховній Раді, повідомили нардепи Олексій Гончаренко від Євросолідарності та Ярослав Железняк від Голосу. Він перебував під цілодобовим домашнім арештом через позбавлення волі колишнього військового.
Гончаренко проводить трансляцію з парламенту та спілкується з Тищенком. Відповідаючи на запитання, чи давно у нього закінчився домашній арешт, Тищенко сказав: "Давно".
23 грудня Тищенко не з’явився на судове засідання у справі, де він є підозрюваним у незаконному позбавленні волі колишнього військового. Суспільне повідомляло, що причиною стало те, що нардеп "звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця".
У мережі тоді з'явилися фото та відео Тищенка з лікарні.
"Я був у нашій з вами державній лікарні, відповідно всім законам. Але, на жаль, те, що робили правоохоронці, є дуже неприємним та непрофесійним", – сказав він Гончаренку.
За словами Тищенка, всі фото та відео з лікарні нібито зробили та "злили у мережу" правоохоронці.
Крім того, він заявив, що більше не бореться з кол-центрами, мовляв, "ця сторінка перегорнута".
"Я повністю переглянув свою позицію, перегортаю сторінку і більше не боротимуся з кол-центрами. Ця боротьба нікому не потрібна. Я виконую лише свої парламентські обов'язки", – сказав нардеп.
- Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у колясці. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.
- 25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.
- 3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.
- Суд у Дніпрі 6 січня мав розглянути зміну запобіжного заходу для Тищенка, але засідання перенесли на 10 січня через клопотання його захисту про відвід судді.