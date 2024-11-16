Охоронець Тищенка погодився свідчити проти нардепа

Охоронця вже звільнили з-під варти у Київському СІЗО, він отримав умовний термін

Дмитро Цубер (Фото: Слідство.Інфо)

Неофіційний охоронець нардепа Миколи Тищенка Дмитро Цубер пішов на угоду із судом й обіцяє дати свідчення проти нього. Про це зазначається у вироку Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 13 листопада.

Цубер визнав себе винним в участі в нападі на військовослужбовця Дмитра Павлова у Дніпрі 20 червня. Він взяв на себе зобов'язання співпрацювати зі слідчими та дати свідчення проти інших співучасників, зокрема нардепа Тищенка.

За те, що підозрюваний погодився на співпрацю, він був засуджений до п'яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у два роки. Цубер був звільнений з-під варти в Київському слідчому ізоляторі.

Сам нардеп на цей час перебуває під домашнім арештом із зобов'язанням носити електронний браслет.

20 червня у Дніпрі побили колишнього бійця спецпідрозділу Kraken. Чоловік гуляв по центру міста з немовлям у візочку. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротися з нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою. Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що давно не розуміє вчинків нардепа.

25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.

26 червня охоронцю Тищенка присудили два місяці домашнього арешту.

3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.

19 вересня суд подовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета ще на два місяці до 16 листопада.