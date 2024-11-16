Охранник Тищенко согласился дать показания против нардепа

Охранника уже освободили из-под стражи в Киевском СИЗО, он получил условный срок

Дмитрий Цубер (Фото: Следствие.Инфо)

Неофициальный охранник нардепа Николая Тищенко Дмитрий Цубер пошел на соглашение с судом и обещает дать показания против него. Об этом говорится в приговоре Бабушкинского районного суда города Днепропетровска от 13 ноября.

Цубер признал себя виновным в участии в нападении на военнослужащего Дмитрия Павлова в Днепре 20 июня. Он взял на себя обязательство сотрудничать со следователями и дать показания против других соучастников, в частности, нардепа Тищенко.

За то, что подозреваемый согласился на сотрудничество, он получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Цубер был освобожден из-под стражи в Киевском следственном изоляторе.

Сам нардеп сейчас находится под домашним арестом с обязательством носить электронный браслет.

20 июня в Днепре избили бывшего бойца спецподразделения Kraken. Мужчина гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что пострадавший якобы связан с мошеннической ботофермой. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что давно не понимает поступков нардепа.

25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд отправил его под домашний арест.

26 июня охраннику Тищенко присудили два месяца домашнего ареста.

3 июля Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.

19 сентября суд продлил Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета еще на два месяца до 16 ноября.