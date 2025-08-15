Только 42% украинцев знают, кто такая Юлия Свириденко, без уточнения ее должности – КМИС
Премьер-министра Юлию Свириденко, без указания ее нынешней должности, знают 42% украинцев. Среди них ей доверяют 11% опрошенных, еще 19% – не доверяют, а 13% – имеют неопределенное отношение. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии.
Если сообщить опрашиваемым, что Свириденко занимает должность премьер-министра, 76% респондентов ответили, что знают ее и готовы высказать свое мнение. В таком случае 31% опрошенных доверяют ей, 26% – не доверяют.
Среди тех, кто знает Свириденко, без упоминания о ее должности уровень доверия составил 25%, недоверия – 45%, неопределенное отношение – 30%. Если указывать ее должность, доверие возрастает до 41%, недоверие – 34%, еще 25% имеют неопределенное отношение.
"Можно предположить, что когда мы не говорим респондентам, что Юлия Свириденко является руководителем правительства, то даже среди тех 42%, которые якобы ее знают, не все действительно поняли, о ком идет речь", – отметили социологи.
Также 45% респондентов считают, что после назначения Свириденко деятельность правительства не изменится, 33% затруднились ответить. Положительные ожидания выразили 18% опрошенных, негативные – 4%.
По региональному распределению, в случае упоминания о должности премьер-министра, самое высокое доверие зафиксировано на Западе и Востоке, где оно преобладает над недоверием. В Центре и на Юге уровень доверия и недоверия находится на уровне статистической погрешности.
Опрос был проведен 23 июля – 4 августа по собственной инициативе КМИС. Методом телефонных интервью социологи опросили 1022 украинцев старше 18 лет, проживающих на подконтрольной украинскому правительству территории. Погрешность выборки не превышает 5,8%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.
- 17 июля Рада проголосовала за новое правительство в Украине. Назначение пакета из 13 министров поддержали 253 нардепа. Часть политиков потеряла свои должности, а еще часть – или сохранила старые, или получила новые.
- Новым министром обороны стал Денис Шмыгаль, премьер-министром назначена Юлия Свириденко, а Рустем Умеров стал секретарем СНБО.
Комментарии (0)