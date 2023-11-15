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Топ-конгрессмен: Украина должна получить помощь в течение недель, иначе опасное положение

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 10:10
Топ-конгрессмен: Украина должна получить помощь в течение недель, иначе опасное положение - Фото
Адам Смит (Фото: EPA / Rod Lamkey)

Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит заявил, что США должны одобрить новую помощь Украине в течение недель, а не месяцев. Об этом он сообщил на саммите Politico Defense.

По его словам, Конгресс должен принять помощь Украине в ноябре или декабре. 

"Киев может удержаться, но его позиция будет не такой сильной. Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки", — сказал Смит.

Он отметил, что не согласен с республиканцами, которые связывают помощь Украине с обеспечением безопасности южной границы США, так как это "не имеет никакого смысла". 

"Основная причина здесь в том, что Трамп решил, что ему не нравится Украина. У вас есть много республиканцев, которых я знаю, знаю, в их сердцах и умах — они поддерживают Украину, но как они справляются с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?" — заявил законодатель. 

Ранее Палата представителей США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украине. Лидер большинства Демократической партии в Сенате Чак Шумер сообщил, что объединенный пакет, который предусматривает помощь Израилю, Украине, Тайваню и границе, будет рассмотрен палатой после Дня благодарения (23 ноября), когда сенаторы от обеих партий ведут переговоры о пограничной политике.

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Дмитрий Гриниченко
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