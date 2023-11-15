Топконгресмен: Україна має отримати допомогу протягом тижнів, інакше буде небезпечне становище
Конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт заявив, що США мають схвалити нову допомогу Україні протягом тижнів, а не місяців, інакше "просідання" підтримки Сил оборони союзниками негативно позначиться на полі бою. Про це він повідомив на саміті Politico Defense.
За його словами, Конгрес має ухвалити допомогу Україні у листопаді чи грудні.
"[Офіційний] Київ може втриматися, але його позиція буде не така сильна. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси в розумні терміни", – сказав Сміт.
Він зазначив, що не згоден з республіканцями, які пов'язують допомогу Україні із забезпеченням безпеки південного кордону США, оскільки це "не має жодного сенсу".
"Основна причина тут у тому, що Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. У вас є багато республіканців, яких я знаю, знаю, в їхніх серцях і умах — вони підтримують Україну, але як вони справляються з Трампом та його, скажімо так, доволі захопленими прихильниками?" — заявив законодавець.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.
- Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть окремо, а не в єдиному пакеті, як це пропонує Білий дім.
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